Около месяца назад американская рэперша Cardi B заявила о том, что разводится с мужем Offset после трех лет брака. Впрочем, недавно пару заметили за поцелуями на дне рождения исполнительницы.

Как было известно, менее месяца назад, скандальная рэперша Cardi B подала на развод с мужем Offset после трех лет брака. Недавно звезда праздновала свой 28-ой день рождения, а среди гостей был и рэппер. Об этом пишет The Daily Mail.

Стоит знать Не из-за измены: рэперша Cardi B впервые объявила причину развода

На шумной вечеринке бывший муж исполнительницы много танцевал и целовался с женой на публике, не стесняясь. А на странице в Инстаграме написал трогательную публикацию, где поздравил рэпершу с днем рождения.

Стоит отметить, что Cardi B отпраздновала в Лас-Вегасе и арендовала чартер. Среди приглашенных была также знаменитость Кайли Дженнер, которая подарила имениннице сумку от бренда Birkin, что стоит около девяти тысяч долларов.

Впрочем, самый дорогой подарок сделал все-таки Offset – это был автомобиль Rolls-Royce. А также рэперша показала, что подготовила в честь дня рождения ее дочь Калчер, которой два года. На большом розовом баннере была фотография ее дочери и поздравления. Очевидно, что и этот дар не обошелся без стараний бывшего мужа. Похоже, что Cardi B готова восстановить отношения. Почему Cardi B решила расстаться – читайте в материале.