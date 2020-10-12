Близько місяця тому американська реперка Cardi B заявила про те, що розлучається з чоловіком Offset після трьох років шлюбу. Втім, нещодавно пару помітили за поцілунками на дні народження виконавиці.

Як було відомо, менш ніж місяць тому, скандальна реперка Cardi B подала на розлучення з чоловіком Offset після трьох років шлюбу. Нещодавно зірка святкувала свій 28-ий день народження, а серед гостей був і репер. Про це пише The Daily Mail.

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На гучній вечірці колишній чоловік виконавиці багато танцював і цілувався з дружиною на публіці, не соромлячись. А на сторінці в інстаграмі написав зворушливу публікацію, де привітав реперку з днем народження.

Варто зазначити, що Cardi B відсвяткувала в Лас-Вегасі та орендувала чартер. Серед запрошений була також знаменитість Кайлі Дженнер, яка подарувала іменинниці сумку від бренду Birkin, що коштує близько дев'яти тисяч доларів.

Втім, найдорожчий подарунок зробив все-таки Offset – це був автомобіль Rolls-Royce. А також реперка показала, що підготувала в честь дня народження її донька Калчер, якій два роки. На великому рожевому банері була фотографія її з дочкою та привітання. Очевидно, що й цей дарунок не обійшовся без старань колишнього чоловіка. Схоже на те, що готова відновити стосунки. Чому Cardi B вирішила розлучитися – читайте в матеріалі.