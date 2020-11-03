Американская рэперша Cardi B передумала разводиться со своим мужем Offset. После того как подала на развод в сентябре, звезда помирилась с рэпером.

Об этом сообщило издание TMZ. Offset и его жена Cardi B состояли в браке около трех лет. Скандальная хип-хоп исполнительница в сентябре подала иск в суд, требуя от мужа развода. Но теперь она изменила свое решение.

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Недавно рэперша подала в суд иск с просьбой прекратить бракоразводный процесс. Он проходит в Верховном суде округа Фултон, штат Джорджия. Пока пара ждет подписи документа от судьи.

Стоит отметить, что примирение пары состоялось после празднования Cardi B своего 28-го дня рождения. Тогда муж подарил ей автомобиль Rolls-Royce, а также большое количество сумок. На шумной вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что говорило о начале примирения между супругами. А потом рэперша сама подтвердила, что снова сошлась с мужем, несмотря на то, что развод продолжается.

Напомним, что это уже второй раз Cardi B решает вернуться к Offset. Два года назад женщина так же решила уйти от мужа. Тогда его подозревали в измене рэперше. Но на одной из музыкальных премий Offset сделал любимой предложение и она решила не расставаться. Сейчас супруги воспитывают дочь Калчер.