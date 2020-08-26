Знаменита пишнотіла модель Демі Роуз знає, як розбурхати мережу провокативними фото. Цього разу вона вирішила погратися з уявою підписників і виставила фото в образі сексуальної японської гейші.

Кадри з нової домашньої фотосесії з'явились на інстаграм-сторінці моделі. Зірка приміряла для знімків спокусливий look, що складався із чорних трусиків, джинсового бюстгальтера з принтом ієрогліфів і такого ж болеро з ланцюгами. Для завершення образу Демі взула ботфорти на високих підборах бежевого кольору з рожевими малюнками.

Гаряче Два мільйони вподобань за сідниці: Гейлі Бібер розбурхала мережу звабливим фото

Головними акцентами у фотосесії стали стилізована зачіска, яку роблять японки, яскравий макіяж з червоними рум'янами та яскраве віяло у руках. Фотоісторія відбувалась у будинку посеред сучасного інтер'єру, який знімальна команда розбавила пишною зеленню з рожевими квітами у стилі сакур. Фанати не змогли не помітити пишних та апетитних форм моделі, якими вона впевнено хизувалась на різних кадрах зйомки.

На знімках модель позначала за локацію іспанський курорт Івіса (Ibiza), на якому вона часто відпочиває.

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Додамо, що днем раніше Демі Роуз опублікувала в мережі не менш еротичне фото у трендовому купальнику з тропічним принтом.