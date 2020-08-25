Американська модель та дружина канадського виконавця Джастіна Бібера – Гейлі Бібер, днем раніше опублікувала спокусливу світлину своїх сідниць.

23-річна модель, ймовірно, сама не очікувала такого ажіотажу навколо своєї останньої фотографії в інстаграм-профілі. Зірка опублікувала пару світлин, на яких позувала у себе вдома в стильному жовтому купальнику та зелених кросівках. Гейлі впевнено продемонструвала свої пишні сідниці, які схвально оцінили 2,2 мільйона користувачів.

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Свої світлини зірка вирішила не підписувати, втім за неї це зробили колеги-підписники у коментарях. Що цікаво, Гейлі вимкнула можливість коментувати її фотографії підписникам, окрім відомих постатей із перевірених акаунтів. З відомих зірок, які прокоментували її останні фото, стали блогерка К'яра Ферраньї і моделі Жизель Бюндхен та Ізабела Ранжел.

Для порівняння, її фотосесію топлес для видання Vogue користувачі оцінили одним мільйоном вподобань. А от спільні кадри з Джастіном Бібером із мандрівки Америкою сподобались фанатам більше – 2,5 мільйона "лайків".