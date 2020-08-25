Американская модель и жена канадского исполнителя Джастина Бибера – Хейли Бибер, днем ранее опубликовала соблазнительную фотографию своих ягодиц.

23-летняя модель, вероятно, сама не ожидала такого ажиотажа вокруг своей последней фотографии в инстаграм-профиле. Звезда опубликовала пару фотографий, на которых позировала у себя дома в стильном желтом купальнике и зеленых кроссовках. Хейли уверенно продемонстрировала свои пышные ягодицы, которые положительно оценили 2,2 миллиона пользователей.

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Свои фотографии звезда решила не подписывать, впрочем, за нее это сделали коллеги-подписчики в комментариях. Что интересно, Хейли выключила возможность комментировать ее фотографии подписчикам, кроме известных фигур из проверенных аккаунтов. Из известных звезд, которые прокомментировали ее последние фото, стали блогерша Кьяра Ферраньи и модели Жизель Бюндхен и Изабелла Ранжел.

Для сравнения, ее фотосессию топлес для издания Vogue пользователи оценили одним миллионом лайков. А вот совместные кадры с Джастином Бибером с путешествия по Америке понравились фанатам больше – 2,5 миллиона лайков.