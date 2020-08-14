Американская модель Хейли Болдуин, которая недавно крестилась в реке по христианскому обряду, показала результат фотосессии для индийского журнала Vogue. Вся фотоистория невероятно горячая и уже покорила сеть.

23-летняя жена Джастина Бибера недавно демонстрировала обложку для глянца, которая, по состоянию на 14 августа собрала более миллиона одобрений пользователей. Сейчас же в инстаграме и на сайте издания появилась вся фотосессия, автором которой стала талантливая Зои Гроссман.

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Для фотосессии Хейли стилисты подобрали сексуальные образы: кожаное белье, oversize-костюмы с намеком на маскулинность, стильные купальники и вещи из денима. Вещи принадлежали таким люксовым брендам, как Dior, Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton и Bottega Veneta. Что касается маскулинности и мужских образов, то модель в интервью для журнала призналась, что всегда любила носить мужскую одежду.

Я никогда не была той женщиной, которая никогда не наденет одежду из мужского отдела. Я часто ношу мужские брючные костюмы и люблю миксовать в своем стиле мужские силуэты,

– объяснила звезда.

Фотосессия прошла в фотостудии, вероятно, с соблюдением всех карантинных норм. Особое внимание привлекают обольстительные и обнаженные формы Хейли. Почти на всех снимках она позирует топлес или же в белье и купальнике. Предлагаем посмотреть всю фотосессию горячей Бибер.

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