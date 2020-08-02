23-летняя американская модель Хейли Болдуин стала звездой издания Vogue India, украсив августовскую обложку. Для съемки она выбрала дерзкий образ, надев пиджак на голое тело. Пышная грудь знаменитости выглядела в кадре очень соблазнительно и эротично.

Фэшн-индустрия по всему миру постепенно возвращается к полноценной жизни, а съемки по Facetime заменяет традиционная работа моделей и фотографов в студиях. Модный глянец Vogue India уже успел представить свою августовскую обложку, лицом которой стала Хейли Болдуин. На личной странице в инстаграме звезда похвасталась результатами фотосессии.

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На обложке модель предстала в откровенном образе, который эффектно подчеркнул ее аппетитные формы. На ней джинсы с высокой талией, однако пуговицу Хейли Болдуин расстегнула. Поэтому в кадре она выгодно показала свой плоский подтянутый живот. Верх look – темно-серый пиджак размера оверсайз, одетый на голое тело. Звезда не стала прикрывать прелести, засветив на камеру обнаженную грудь. На бюсте акцентировала и массивная золотая цепочка.

Несмотря на то, что хрупкие плечи Хейли Болдуин прикрыла, а для позирования выбрала объемные вещи, она выглядела очень соблазнительно и женственно. Стоит заметить, что нежный сияющий макияж модель сделала сама, а вот прическу доверила профессионалам. Поэтому укладка с мокрым эффектом выглядела фантастически.