23-річна американська модель Гейлі Болдвін стала зіркою видання Vogue India, прикрасивши серпневу обкладинку. Для зйомки вона обрала зухвалий образ, одягнувши піджак на голе тіло. Пишні груди знаменитості виглядали в кадрі надзвичайно спокусливо та еротично.

Фешн-індустрія по всьому світу поступово повертається до повноцінного життя, а зйомки по Facetime заміняє традиційна робота моделей та фотографів у студіях. Модний глянець Vogue India вже встиг представити свою серпневу обкладинку, обличчям якої стала Гейлі Болдвін. На особистій сторінці в інстаграмі зірка похизуватись результатами фотосесії.

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На обкладинці модель постала у відвертому образі, який ефектно підкреслив її апетитні форми. На ній джинси з високою талією, проте ґудзик Гейлі Болдвін розшпилила. Тому в кадрі вона вигідно показала свій плоский підтягнутий живіт. Верх look – темно-сірий піджах розміру оверсайз, одягнений на голе тіло. Зірка не стала прикривати принади, засвітивши на камеру оголені груди. На бюсті акцентував і масивний золотий ланцюжок.

Попри те, що тендітні плечі Гейлі Болдвін прикрила, а для позування обрала об'ємні речі, вона виглядала надзвичайно спокусливо й жіночно. Варто зауважити, що ніжний сяючий макіяж модель зробила сама, а от зачіску довірила професіоналам. Тому укладка з мокрим ефектом виглядала фантастично.