Американська модель Гейлі Болдвін, яка нещодавно охрестилась у річці задля християнського обряду, показала результат фотосесії для індійського журналу Vogue. Уся фотоісторія є неймовірно гарячою та вже підкорила мережу.

23-річна дружина Джастіна Бібера нещодавно демонструвала обкладинку для глянцю, яка, станом на 14 серпня, зібрала більше мільйона вподобань від користувачів. Зараз же в інстаграмі та на сайті видання з'явилась уся фотосесія, автором якої стала талановита Зої Гроссман.

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Для фотосесії Гейлі стилісти підібрали сексуальні образи: шкіряну білизну, oversize-костюми з натяком на маскулінність, стильні купальники та речі з деніму. Речі належали таким люксовим брендам, як Dior, Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton і Bottega Veneta. Щодо маскулінності та чоловічих образів, то модель в інтерв'ю для журналу зізналась, що завжди любила носити чоловічий одяг.

Я ніколи не була тією жінкою, яка ніколи не одягне одяг з чоловічого відділу. Я часто ношу чоловічі брючні костюми і люблю міксувати в своєму стилі чоловічі силуети,

– пояснила зірка.

Фотосесія відбулась у фотостудії, ймовірно, з дотриманням усіх карантинних норм. Особливу увагу привертають звабливі та оголені форми Гейлі. Майже на всіх знімках вона посує топлем або ж у білизні та купальнику. Пропонуємо переглянути усю фотосесію гарячої Бібер.

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