Знаменитая пышнотелая модель Деми Роуз знает, как взбудоражить сеть провокационными фото. Поэтому на новых кадрах она решила поиграть с воображением подписчиков и выставила фото в образе сексуальной японской гейши.

Кадры из новой домашней фотосессии появились на инстаграм-странице модели. Звезда примерила для снимков соблазнительный look, который состоял из черных трусиков, джинсового бюстгальтера с принтом иероглифов и такого же болеро с цепями. Для завершения образа Деми обула ботфорты на высоком каблуке бежевого цвета с розовыми рисунками.

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Главными акцентами в фотосессии стали стилизованная прическа, которую делают японки, яркий макияж с красными румянами и яркий веер в руках. Фотоистория проходила в доме посреди современного интерьера, который съемочная команда разбавила пышной зеленью с розовыми цветами в стиле сакур. Фанаты не смогли не заметить пышные и аппетитные формы модели, которыми она уверенно хвасталась на разных кадрах съемки.

На снимках модель обозначала локацией испанский курорт Ивиса (Ibiza), на котором она часто отдыхает.

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Добавим, что днем ранее Деми Роуз опубликовала в сети не менее эротичное фото в трендовом купальнике с тропическим принтом.