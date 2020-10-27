До святкування Геловіну залишилося зовсім трохи часу, тож варто подумати в якому образі ви хочете його зустріти. А якщо ви йдете святкувати Геловін зі своєю половинкою, то можете обрати парний костюм, який буде доповнювати вас.

Геловін – одне з найвеселіших маскарадних свят, хоча й від моторошних костюмів інколи стає зовсім не весело, втім специфіку свята розуміють всі, тож більшість навіть навпаки, хочуть мати страхітливий вигляд, пише 24 канал.

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Пара, яка збирається відправитися на вечірку вдвох, може, звичайно, обрати будь-які костюми, але буде цікавіше, якщо ви підберете цілісний образ на Геловін для пари. Варіантів таких образів чимало, тому будь-яка пара зможе знайти щось цікаве для себе.

Якщо ви йдете на свято зі своєю коханою половинкою – то розповідаємо та показуємо вам, як стати ідеальною парою в День всіх святих.

Парні ідеї образів на Геловін



Кхал Дрого і Кхалісі



Пара скелетів



Харлі Квінн і Джокер



Стріхітлива сім'я з дітьми



Моторошний образ для пари на Геловін



Стильний образ на Геловін для пар



Образ людини-павука та жінки-кішки



Едвард Руки-ножниці і його топіарій



Фріда Кало і Ван Гог



Образ із мультфільму "Бітлджус"



Герої фільму "Прокляття Анабель"



Мумія і Тутанхамон



Франкенштейн та його наречена



Гомес і Мортіша Аддамс

