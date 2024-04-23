Зазвичай великодні яйця роблять всією сім'єю, аби створити навколо святкову атмосферу та повеселитися. Однак варто знати, що між писанками та крашанками існує певна різниця, про яку розповість LifeStyle 24.

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Що таке писанка

Писанка є символом чогось нового, початку життя. До того ж вона вважається оберегом. Такий різновид великоднього яйця пишеться на сирому яйці. Для цього люди використовують віск або природні барвники. Так утворюються красиві візерунки. Схожі орнаменти, до речі, можна помітити навіть на трипільській кераміці. Саме писанкарство популяризувалося у часи Київської Русі. Тоді люди розписували яйця, адже вважали, що вони приносять здоров'я.

Як зробити писанку / Фото "Етнохата"

Що таке крашанка

Крашанку ще називають галункою. Для того, щоб її зробити, потрібно зварити яйце та розфарбувати його одним кольором. Найчастіше люди використовують лушпиння цибулі, аби отримати червоно-коричневий відтінок. Крім цього, також можна взяти сік з буряку, чебрець, кропиву, куркуму та ягоди чорниці. За традицією, крашанки потрібно малювати у Чистий четвер.

Як зробити крашанку / Фото Ірина Михалевич, "УП Життя"

Що робили з великодніми яйцями наші предки

У давні часи люди освячували як писанки, так і крашанки. Однак їли лише останні. Оскільки писанка вважається оберегом, її клали біля ікони. Таке великоднє яйце потрібно було тримати вдома протягом року, аж до наступного Великодня. Інколи писанка псувалася, але це було хорошим знаком. Річ у тім, що так вона забирала з будинку всю негативну енергетику.