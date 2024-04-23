Обычно пасхальные яйца делают всей семьей, чтобы создать вокруг праздничную атмосферу и повеселиться. Однако следует знать, что между писанками и крашенками существует определенная разница, о которой расскажет LifeStyle 24.

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Что такое писанка

Писанка является символом чего-то нового, начала жизни. К тому же она считается оберегом. Такая разновидность пасхального яйца пишется на сыром яйце. Для этого люди используют воск или природные красители. Так образуются красивые узоры. Похожие орнаменты, кстати, можно заметить даже на трипольской керамике. Само писанкарство популяризировалось во времена Киевской Руси. Тогда люди расписывали яйца, ведь считали, что они приносят здоровье.

Как сделать писанку / Фото "Этнохата"

Что такое крашанка

Крашанку еще называют галункой. Для того, чтобы ее сделать, нужно сварить яйцо и раскрасить его одним цветом. Чаще всего люди используют шелуху лука, чтобы получить красно-коричневый оттенок. Кроме этого, также можно взять сок из свеклы, тимьян, крапиву, куркуму и ягоды черники. По традиции, пасхальные яйца нужно рисовать в Чистый четверг.

Как сделать крашенку / Фото Ирина Михалевич, "УП Жизнь"

Что делали с пасхальными яйцами наши предки

В давние времена люди освящали как писанки, так и крашенки. Однако ели только последние. Поскольку писанка считается оберегом, ее клали возле иконы. Такое пасхальное яйцо нужно было держать дома в течение года, до следующей Пасхи. Иногда писанка портилась, но это было хорошим знаком. Дело в том, что так она забирала из дома всю негативную энергетику.