Писанка из бисера удачно украсит вашу пасхальную корзину и стол. Кроме того, ее легко повторить дома. Поэтому берите детей и начинайте творить. А несколько вариантов пасхальных яиц подготовил LifeStyle 24.

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Самый простой вариант писанки из бисера

Для начала возьмите пластиковое или деревянное яйцо и подготовьте бисер. Выбирайте цвета, которые больше всего подойдут к пасхальной корзине. В процессе вам также могут понадобиться и другие предметы, в частности клей.

Один из самых простых способов – насыпать бисер в сосуд, смазать клеем яйцо и хорошо выкачать его в бусинках. Если какая-то область осталась пустой, то доклейте все собственноручно. Кстати, здесь лучше использовать яйцо из пенопласта. Однако выбор все равно за вами.

Писанка из бисера / Фото "Пустунчик"

Писанка из бисера с помощью нити

Есть более сложный вариант писанки из бисера, поэтому попросите о помощи у кого-то из взрослых. Возьмите иглу, нить и начинайте нанизывать бисер. Можно сделать как однотонное пасхальное яйцо, так и разноцветное. Все на ваш вкус. Затем закрепите композицию на верхней части писанки. Для этого используйте клей. А дальше протягивайте нить с бисером по кругу. Не нанизывайте все бусинки сразу, поскольку они могут случайно рассыпаться.

Писанка из бисера / Фото Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Выбирайте тот вариант писанки, который вам понравится больше всего. Спешите сделать красивый пасхальный декор, ведь праздник уже совсем скоро.