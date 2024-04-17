Обычно семья собирается в Чистый четверг или Великую субботу, чтобы сделать красивые пасхальные яйца. Подборкой оригинальных идей делится LifeStyle 24.
Актуально Какие продукты положить в пасхальную корзину: полезный список
Минималистичное пасхальное яйцо
В последние годы очень популярен минималистичный стиль, поэтому можно сделать и трендовую писанку. Возьмите черный маркер (желательно водостойкий), искусственную веточку ивы и проволоку из олова. Нарисуйте на яйце милого зайчика и украсьте его красивым веночком.
Пасхальное яйцо из чая каркаде
Если вы хотите, чтобы писанки выглядели по-космическому, то возьмите чай каркаде. Для десятка яиц хватит 70 граммов. Также подготовьте 1 литр воды. Закиньте чай в кастрюлю, налейте туда воду и подождите, пока она закипит. После этого можете класть яйца, их нужно варить в течение 10 минут. Важно это делать на маленьком огне, а сосуд накрыть крышкой.
Писанки из чая каркаде / Фото Chas.news
Писанки из чая каркаде / Фото Handmade Ideas
Пасхальное яйцо из луковой шелухи
Один из самых простых способов – покрасить пасхальные яйца луковой шелухой. Вам понадобится десяток яиц, 1 столовая ложка соли и примерно 20 луковиц. Сначала тщательно промойте яйца и дайте им час настояться. Далее почистите лук, забросьте шелуху в кастрюлю и залейте водой.
Красивое пасхальное яйцо / Фото Pixabay
Красивое пасхальное яйцо / Фото Unsplash
Шелуху нужно варить примерно час и на маленьком огне, а затем – добавить одну столовую ложку соли. Впоследствии в сосуд можно класть яйца, их необходимо варить 20 минут. Следите за тем, чтобы хорошо раскрасились. Когда яйца будут готовы, дайте им остыть.