В субботу или воскресенье люди идут в церковь, чтобы освятить пасхальные корзины. Великий пост тогда уже заканчивается, поэтому в них можно класть непостные блюда. Какие именно продукты являются традиционными для Пасхи, расскажет LifeStyle 24.

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Пасхальная корзина 2024: какие продукты положить

Каждый продукт в пасхальной корзине что-то означает, поэтому ее нужно правильно составлять. Например, хрен символизирует силу духа, кулич – воскресение Господне, а яйца – неповторимость жизни или солнце. Кроме этого, люди также освящают вино, соль, сыр, мясо и масло. Стоит отметить, что в каждом регионе Украины есть собственные традиции, поэтому кое-что может отличаться.

Примите во внимание! В пасхальной корзине не должно быть никаких алкогольных напитков, кроме вина, а также фруктов, например, яблок или бананов.

Пасхальная корзина 2024 / Фото "Большой Киев"

Интересно, что пасхальные яйца называются писанками. Перед праздником, обычно в Чистый четверг или Великую субботу, христиане разрисовывают их или еще как-то интересно украшают. Некоторые даже создают яйца из бисера.

Пасхальные корзины обычно делают из лозы или рогозы и круглой формы. Кроме того, их обязательно накрывают вышитым рушником. Некоторые женщины специально делают или покупают новый к празднику Воскресения Иисуса Христа.