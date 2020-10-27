К празднованию Хеллоуина осталось совсем немного времени, поэтому стоит подумать в каком образе вы хотите его встретить. А если вы идете праздновать Хэллоуин со своей половинкой, то можете выбрать парный костюм, который будет дополнять вас.

Хэллоуин – один из самых веселых маскарадных праздников, хотя и от жутких костюмов иногда становится совсем не весело, впрочем специфику праздника понимают все, поэтому большинство даже наоборот, хотят иметь устрашающий вид, пишет 24 канал.

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Пара, которая собирается отправиться на вечеринку вдвоем, может, конечно, выбрать любые костюмы, но будет интереснее, если вы подберете целостный образ на Хэллоуин для пары. Вариантов таких образов немало, поэтому любая пара сможет найти что-то интересное для себя.

Если вы идете на праздник со своей любимой половинкой – то рассказываем и показываем вам, как стать идеальной парой в День всех святых.

Парные идеи образов на Хэллоуин



Кхал Дрого и Кхалиси



Пара скелетов



Харли Квинн и Джокер



Устрашающая семья с детьми



Жуткий образ для пары на Хэллоуин



Стильный образ на Хэллоуин для пар



Образ человека-паука и женщины-кошки



Эдвард Руки-ножницы и его топиарий



Фрида Кало и Ван Гог



Образ из мультфильма "Битлджус"



Герои фильма "Проклятие Аннабель"



Мумия и Тутанхамон



Франкенштейн и его невеста



Гомес и Мортиша Аддамс