Напередодні весілля дружка буквально не відходить від нареченої. Адже потрібно допомогти з організацією церемонії, обрати красиве плаття, подумати над зачіскою та макіяжем, скласти меню, організувати дівич-вечір.

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Хто не може бути дружкою

Згідно з забобонами, дружка не повинна перебувати у шлюбі. Варто обирати незаміжню жінку або навіть ту, у якої взагалі немає стосунків. Розлучена подруга та вдова – також не найкращі варіанти. Річ у тім, що тоді на молодят чекають нещастя, які зіпсують сімейне життя.

Зауважимо! Дружба та дружка не мають бути у стосунках.

Народні прикмети про весілля / Фото Canva

Часто можна побачити, що наречена бере за дружку когось з рідних. Це й не дивно, адже близькій людині можна повністю довіритися, а особливо у відповідальний момент. Однак на родичку, зокрема сестру, не слід покладати таку важливу місію. Хоча багато людей вже не дотримуються цієї прикмети.

Також є думка, що дружка має бути молодшою за наречену. Так дівчина стає символом краси, юності та чистоти. Повір'я стверджують – якщо дружка старша, то на чоловіка та дружину чекає короткий шлюб.

Зазначимо, що церква просить людей не вірити у забобони. Однак, звичайно, кожен сам вирішує, яким має бути один з найголовніших днів у житті.