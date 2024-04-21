Накануне свадьбы дружка буквально не отходит от невесты. Ведь нужно помочь с организацией церемонии, выбрать красивое платье, подумать над прической и макияжем, составить меню, организовать девичник.

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Кто не может быть дружкой

Согласно суевериям, дружка не должна находиться в браке. Стоит выбирать незамужнюю женщину или даже ту, у которой вообще нет отношений. Разведенная подруга и вдова – также не лучшие варианты. Дело в том, что тогда молодоженов ждут несчастья, которые испортят семейную жизнь.

Заметим! Дружба и дружка не должны быть в отношениях.

Народные приметы о свадьбе / Фото Canva

Часто можно увидеть, что невеста берет за дружку кого-то из родных. Это и неудивительно, ведь близкому человеку можно полностью довериться, а особенно в ответственный момент. Однако на родственницу, в частности сестру, не следует возлагать такую важную миссию. Хотя многие люди уже не придерживаются этой приметы.

Также есть мнение, что дружка должна быть моложе чем невеста. Так девушка становится символом красоты, юности и чистоты. Поверья утверждают – если дружка старше, то на мужа и жену ждет короткий брак.

Отметим, что церковь просит людей не верить в суеверия. Однако, конечно, каждый сам решает, каким должен быть один из самых главных дней в жизни.