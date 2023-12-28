Щоб привабити гармонію та внутрішній спокій: у якому кольорі засервірувати новорічний стіл 2024

До Нового 2024 року залишились лічені дні. Тому потрібно чимшвидше думати, як його відсвяткувати, що вдягнути, що приготувати, як прикрасити приміщення. Адже всі ці деталі додають особливої атмосфери.

Символом 2023 року був Чорний Водяний Кролик. У 2024 році матимемо вже іншого покровителя – Зеленого Дерев'яного Дракона. Згідно зі східним гороскопом, він має принести успіх, багатство та щастя. Цікаво, що ця тварина має свої особливі вподобання, які потрібно взяти до уваги у наступному році. Наприклад, сьогодні 24 Канал розповість про те, у якому кольорі сервірувати новорічний стіл 2024.

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Який колір обрати для новорічного столу 2024

Новорічний стіл повинен виглядати святково та яскраво. Не дарма ж кажуть: "як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш". Крім того, Дерев'яний Дракон любить ошатність. Тому так ви здобудете його прихильність.

Стіл на Новий 2024 рік варто засервірувати у зеленому кольорі, який вважатиметься головним у прийдешньому році. Найкраще, щоб це був смарагдовий відтінок. У китайській культурі він символізує гармонію та внутрішній спокій. Також до новорічного столу можна додати жовтий колір, який має принести щастя у 2024 році. Ні в якому разі не використовуйте темні та похмурі відтінки. Їх не любить Дерев'яний Дракон.

Новорічний стіл у зеленому кольорі / Фото Canva

Декор для новорічного столу 2024

На новорічному столі мають стояти яскраві деталі, які якнайкраще передають святкову атмосферу. Для 2024 року також підходять червоний, синій, зелений, срібний, та помаранчевий кольори. Тому можете використати їх при декоруванні.

Прикрасьте новорічний стіл красивими свічками. Це незмінний тренд будь-якого свята вже не перший рік. Оберіть велику свічку яскравого кольору та поставте посередині, щоб вона виділялася серед страв.

Не варто ставити на новорічний стіл посуд, який використовуєте у повсякденному житті. Придбайте у магазині яскраві тарілки та келихи, які гарно поєднуватимуться з новорічним декором. До речі, келихи для вина можна прикрасити додатково. Наприклад, використати бантики або стрічки.

Декор із ялинових гілочок

Композиції з гілочок ялинки додадуть особливого шарму вашому новорічному столу. Їх можна придбати в магазині або зробити своїми руками. Ось декілька ідей.

Композиція з ялинових гілочок у ящику.

Композиція з ялинових гілочок у вазі.

Композиція з ялинових гілочок у квітковому горщику.

Композиція з ялинових гілочок та свічок.

Композиція з ялинових гілочок у кошику.

З гілок ялини також можна зробити новорічний віночок. Однак ця прикраса більше підійде для вхідних дверей. Така ідея декору особливо популярна за кордоном. Проте і в Україні останніми роками деяким людям полюбилися віночки з ялинових гілок.