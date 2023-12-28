Символом 2023 был Черный Водяной Кролик. В 2024 году будет уже другой покровитель – Зеленый Деревянный Дракон. Согласно восточному гороскопу, он должен принести успех, богатство и счастье. Интересно, что у этого животного есть свои особые предпочтения, которые нужно принять во внимание в следующем году. Например, сегодня 24 Канал расскажет о том, в каком цвете сервировать новогодний стол 2024.

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Какой цвет выбрать для новогоднего стола 2024

Новогодний стол должен смотреться празднично и ярко. Не зря же говорят: "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Кроме того, Деревянный Дракон любит нарядность. Поэтому так вы получите его приверженность.

Стол на Новый 2024 год стоит засервировать в зеленом цвете, который считается главным в грядущем году. Лучше всего, чтобы это был изумрудный оттенок. В китайской культуре он символизирует гармонию и внутреннее спокойствие. К новогоднему столу можно добавить желтый цвет, который должен принести счастье в 2024 году. Ни в коем случае не используйте темные и хмурые оттенки. Их не любит Деревянный Дракон.

Новогодний стол в зеленом цвете / Фото Canva

Декор для новогоднего стола 2024

На новогоднем столе должны стоять яркие детали, которые лучше всего передают праздничную атмосферу. Для 2024 года также подходят красный, синий, зеленый, серебряный и оранжевый цвета. Потому можете использовать их при декорировании.

Украсьте новогодний стол красивыми свечами. Это неизменный тренд любого праздника уже не первый год. Выберите большую свечу яркого цвета и поставьте ее посередине, чтобы она выделялась среди блюд.

Не стоит ставить на новогодний стол посуду, которую используете в повседневной жизни. Купите в магазине яркие тарелки и бокалы, которые будут хорошо сочетаться с новогодним декором. Кстати, бокала для вина можно украсить дополнительно. К примеру, использовать бантики или ленты.

Декор из еловых веточек

Композиции из веточек елки придадут особый шарм вашему новогоднему столу. Их можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Вот несколько идей.

Композиция из еловых веточек в ящике.

Композиция из еловых веточек в вазе.

Композиция из еловых веточек в цветочном горшке.

Композиция из еловых веточек и свечей.

Композиция из еловых веточек в корзине.

Из веток ели также можно сделать новогодний венок. Однако это украшение больше подойдет для входной двери. Такая идея декора особенно популярна за границей. Однако и в Украине в последние годы некоторым людям полюбились веночки из еловых веток.