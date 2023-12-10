Что символизирует Деревянный Дракон, какие цвета будут главными в следующем году, и что не стоит дарить на этот Новый год, рассказывает 24 Канал.

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Что символизирует Зеленый Деревянный Дракон

Так, по восточному гороскопу именно Зеленый Деревянный Дракон будет символом 2024 года. Кстати, его считают одним из самых сильных в китайской культуре. Также Дракон – счастливый знак. Он символ императорской власти, олицетворение мудрости, удачи и богатства.

Кроме того, Дракона ассоциируется с успехом, процветанием и долголетием. Поэтому 2024 год должен быть годом перемен, успеха и внутренней перезагрузки. Следующий год идеально подойдет для развития и самореализации.

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Какие главные цвета 2024 года

Главным цветом будет зеленый. Некоторые даже выделяют главный оттенок, – изумрудный. Он отражает красоту и жизненную силу природы. Также ассоциируется с ростом, гармонией и внутренним спокойствием. Кроме того, зеленый символизирует надежду на будущее, стабильность и здоровье.

Также счастливым на 2024 год считается желтый. Его называют цветом солнца, оптимизма и хорошего настроения.

Заметим, что зеленый и желтый – производные элементов Земли и Дерева. Кстати, черные, серые и слишком мрачные оттенки Дракона не нравятся.

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Что не стоит дарить на год Дракона

Чтобы не разгневать Дракона, лучше избегайте таких подарков: