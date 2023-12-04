Перед тем, как выбирать презенты, стоит узнать, что лучше не дарить. Ведь такой подарок может разозлить символ 2024 года, – Зеленого Деревянного Дракона, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Какой цвет станет главным в 2024 году: что он символизирует

Что не стоит дарить на Новый год

Зеленый Дракон является символом силы, успеха и процветания. Чтобы не разгневать его, лучше избегайте:

вещей, связанных с огнем. Дракон олицетворяет стихии Земли и Дерева. Лучше избегать свечей, зажигалок и других предметов, связанных с огнем;

острые предметы. Зеленый Дракон представляет силу, а такие подарки могут восприниматься как угроза его власти;

в разных мифологиях мира драконы тесно связаны с богатством и сокровищами. Так что дарить что-то простое и милое, но дешевое – гневить символ года;

подарков в темных оттенках, особенно это касается черного цвета.