Так, в 2024 году главным будет изумрудный – оттенок зеленого. Почему именно он и что значит, пишет 24 Канал.

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Цвет года

Этот выбор связан с Зеленым Деревянным Драконом, символизирующим силу, щедрость, возможности для развития и так далее. Кстати, его тоже считают символом плодовитости, возрождения и природы.

Изумрудный отражает красоту и жизненную силу природы. Он также ассоциируется с ростом, гармонией и внутренним спокойствием. Этот цвет символизирует надежду на будущее, стабильность и здоровье.

Кстати, тоже счастливым на 2024 год считают желтый. Его называют цветом солнца, оптимизма и хорошего настроения.

Тем временем черные, серые и слишком мрачные оттенки Дракону не нравятся.

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