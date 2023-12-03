Так, у 2024 році головним буде смарагдовий – відтінок зеленого. Чому саме він і що означає, пише 24 Канал.

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Колір року

Цей вибір пов'язаний з Зеленим Дерев'яним драконом, який символізує силу, щедрість, можливості для розвитку тощо. До речі, його також вважають символом плодючості, відродження та природи.

Смарагдовий відображає красу і життєву силу природи. Він також асоціюється з ростом, гармонією і внутрішнім спокоєм. Цей колір символізує надію на майбутнє, стабільність і здоров'я.

До речі, також щасливим на 2024 рік вважають жовтий. Його називають кольором сонця, оптимізму та гарного настрою.

Натомість чорні, сірі та занадто похмурі відтінки Дракону не до вподоби.

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