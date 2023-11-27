Кожного року нам хочеться задобрити покровителя року, тож ми обираємо вбрання, яке має принести нам успіх та щастя, пише 24 Канал. Для того, щоб залучити у своє життя позитивні моменти, радимо обрати для свого аутфіту актуальний колір для новорічної ночі.

До теми У чому зустрічати 2024 рік: які кольори залучать у ваше життя щастя

Який колір обрати на Новий рік

Найпопулярнішим кольором 2024 року вважається зелений. Саме він відповідає за оновлення та початок нового життя. А ще Дракон має слабкість до блискучих речей, тому важливо, аби у вашому вбранні були стрази, паєтки, блискучий бізер чи камінці.

Не обов’язково використовувати у своєму образі виключно зелений колір. Ви можете обрати для себе різноманітні відтінки: нефритовий, смарагдовий, фісташковий, лаймовий, трав’янистий тощо.

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Також не забудьте аксесуари, які привертатимуть до себе увагу. Обирайте золото чи срібло з діамантами або ж ефектну біжутерію.



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest



Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest

У якому кольорі не варто зустрічати Новий рік

Астрологи вважають забороненим кольором є відтінок темного шоколаду. У ньому краще не зустрічати Новий рік, щоб не накликати у своє життя неприємності. Не обирайте також чорний колір. Його краще уникати в новорічну ніч.

Дракону ці кольори не подобаються, оскільки вони символізують умиротворення й спокій, а вони люблять активних людей, які люблять бути в центрі уваги.