Кожного року нам хочеться задобрити покровителя року, тож ми обираємо вбрання, яке має принести нам успіх та щастя, пише 24 Канал. Для того, щоб залучити у своє життя позитивні моменти, радимо обрати для свого аутфіту актуальний колір для новорічної ночі.
До теми У чому зустрічати 2024 рік: які кольори залучать у ваше життя щастя
Який колір обрати на Новий рік
Найпопулярнішим кольором 2024 року вважається зелений. Саме він відповідає за оновлення та початок нового життя. А ще Дракон має слабкість до блискучих речей, тому важливо, аби у вашому вбранні були стрази, паєтки, блискучий бізер чи камінці.
Не обов’язково використовувати у своєму образі виключно зелений колір. Ви можете обрати для себе різноманітні відтінки: нефритовий, смарагдовий, фісташковий, лаймовий, трав’янистий тощо.
Також не забудьте аксесуари, які привертатимуть до себе увагу. Обирайте золото чи срібло з діамантами або ж ефектну біжутерію.
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
Зелений – найкращий колір для зустрічі Нового року / Фото Pinterest
У якому кольорі не варто зустрічати Новий рік
Астрологи вважають забороненим кольором є відтінок темного шоколаду. У ньому краще не зустрічати Новий рік, щоб не накликати у своє життя неприємності. Не обирайте також чорний колір. Його краще уникати в новорічну ніч.
Дракону ці кольори не подобаються, оскільки вони символізують умиротворення й спокій, а вони люблять активних людей, які люблять бути в центрі уваги.