Астрологи прогнозують у Новому році наповнення енергією, відродження та початок нового життя. Дракон вважається найблагополучнішою твариною з усіх. Він уособлює в собі дух неба й землі. Ця істота є спокійною та врівноваженою, а також харизматичною та цілеспрямованою.
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Щоб прийдешній рік був для вас щасливим, радимо зустрічати його у кольорах, які найбільше любить тотемна тварина. До щасливих кольорів 2024 року належать похідні від елементів Землі та Дерева – смарагдовий, зелений та жовтий. Також можете зробити ставку на золотий, сріблястий та білий колір. І не забувайте про насичений червоний колір, який цього сезону є актуальним й трендовим.
Астрологи зазначають, що на вашому вбранні можуть бути присутні стрази, паєтки, різноманітні камінці чи будь-яка інша блискуча атрибутика. Зустрічати рік Дракона треба ефектно, представивши у найкращому вбранні та аксесуарах. Окрім золотих чи срібних прикрас, можете звернути увагу на популярні силянки, які вдало довершать ваші новорічні сукні.
Зелені Дракони не люблять буденності й рутини, тож просто в лаконічних образах чи піжамах Новий рік зустріти не вийде. Варто докласти зусиль, аби виділятися у святкову ніч. Дракон не любить чорних та сірих кольорів, а також синіх. Від них краще відмовитися в новорічну ніч.
Для зустрічі Нового 2024 року рекомендуємо придбати для себе довгу чи коротку сукню з шовку, оксамиту чи блискучої тканини. Не забувайте про костюми, які складаються з жакетів та штанів чи максі спідниці, яка є актуальною цього сезону.
Особливої родзинки вашому аутфіту надасть корсет з блискітками та джинси з пір’ям на нозі. Ви точно бачили такі піжамні штани від українського бренду Sleeper. Вам залишається лише проявити фантазію.
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest
Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest