Астрологи прогнозують у Новому році наповнення енергією, відродження та початок нового життя. Дракон вважається найблагополучнішою твариною з усіх. Він уособлює в собі дух неба й землі. Ця істота є спокійною та врівноваженою, а також харизматичною та цілеспрямованою.

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Щоб прийдешній рік був для вас щасливим, радимо зустрічати його у кольорах, які найбільше любить тотемна тварина. До щасливих кольорів 2024 року належать похідні від елементів Землі та Дерева – смарагдовий, зелений та жовтий. Також можете зробити ставку на золотий, сріблястий та білий колір. І не забувайте про насичений червоний колір, який цього сезону є актуальним й трендовим.

Астрологи зазначають, що на вашому вбранні можуть бути присутні стрази, паєтки, різноманітні камінці чи будь-яка інша блискуча атрибутика. Зустрічати рік Дракона треба ефектно, представивши у найкращому вбранні та аксесуарах. Окрім золотих чи срібних прикрас, можете звернути увагу на популярні силянки, які вдало довершать ваші новорічні сукні.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Зелені Дракони не люблять буденності й рутини, тож просто в лаконічних образах чи піжамах Новий рік зустріти не вийде. Варто докласти зусиль, аби виділятися у святкову ніч. Дракон не любить чорних та сірих кольорів, а також синіх. Від них краще відмовитися в новорічну ніч.

Для зустрічі Нового 2024 року рекомендуємо придбати для себе довгу чи коротку сукню з шовку, оксамиту чи блискучої тканини. Не забувайте про костюми, які складаються з жакетів та штанів чи максі спідниці, яка є актуальною цього сезону.

Особливої родзинки вашому аутфіту надасть корсет з блискітками та джинси з пір’ям на нозі. Ви точно бачили такі піжамні штани від українського бренду Sleeper. Вам залишається лише проявити фантазію.



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest



Найкращі кольори для Нового року 2024 / Фото Pinterest