Астрологи прогнозируют в Новом году наполнение энергией, возрождение и начало новой жизни. Дракон считается самым благополучным животным из всех. Он олицетворяет в себе дух неба и земли. Это существо спокойное и уравновешенное, а также харизматичное и целенаправленное.
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Чтобы грядущий год был для вас счастливым, советуем встречать его в цветах, которые больше всего любит тотемное животное. К счастливым цветам 2024 года относятся производные от элементов Земли и Дерева – изумрудный, зеленый и желтый. Также можете сделать ставку на золотой, серебристый и белый цвет. И не забывайте о насыщенном красном цвете, который в этом сезоне является актуальным и трендовым.
Астрологи отмечают, что на вашем наряде могут присутствовать стразы, пайетки, разнообразные камни или любая другая блестящая атрибутика. Встречать год Дракона нужно эффектно, представив в наилучших нарядах и аксессуарах. Кроме золотых или серебряных украшений, можете обратить внимание на популярные силянки, которые удачно завершат ваши новогодние платья.
Зеленые Драконы не любят обыденности и рутины, так что просто в лаконичных образах или пижамах Новый год встретить не получится. Следует приложить усилия, чтобы выделяться в праздничную ночь. Дракон не любит черные и серые цвета, а также синие. От них лучше отказаться в новогоднюю ночь.
Для встречи Нового 2024 года рекомендуем приобрести для себя длинное или короткое платье из шелка, бархата или блестящей ткани. Не забывайте о костюмах, состоящих из жакетов и брюк или макси юбки, которая актуальна в этом сезоне.
Особую изюминку вашему аутфиту предоставит корсет с блестками и джинсы с перьями на ноге. Вы точно видели такие пижамные брюки от украинского бренда Sleeper. Вам остается только проявить фантазию.
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest
Лучшие цвета для Нового года 2024 / Фото Pinterest