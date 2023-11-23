Модницы уже научились привлекать в свои образы головные уборы, и радостно добавляют разнообразные шапки, балаклавы или панамы к своим аутфитам. В последние годы головные уборы перестали быть элементом комфорта, их додают также для довершения своего стиля.

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Головные уборы стали нашими спасателями, ведь когда на улице пронизывающий ветер или снег, не очень приятно выходить на улицу с непокрытой головой. А еще на морозе волосы способны сильно повредиться, поэтому для того, чтобы его уберечь, следует обязательно запастись на зиму головными уборами.

Шапка-ушанка

Такая шапка совсем недавно приобрела новое значение в гардеробах героинь стритстайла, поэтому девушки начали активно применять их в свои образы.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Панама

Этот головной убор красиво дополняет шубы и утепленные пальта, поэтому смело добавляйте панаму в свой гардероб.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Капор

Капор довольно смелый головной убор и не все девушки готовы повредить свою прическу ради него, однако выглядит эта вещь очень свежо и интересно в паре с пуховиками.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Утепленные наушники

Пушистые наушники станут отличным дополнением к вашему образу в стиле cozy girl. Чаще модницы создают образы с такими наушниками в пастельных тонах, довершая аутфиты длинными шарфами и уггами.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Меховые шапки

Такие шапки пришли в моду с 90-х годов, поэтому модницы уже начали дополнять ими свои шубы и утепленные пальто. Попробуйте и вы создать образы с таким головным убором.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Платок

Несколько лет назад платок был очень популярным, потом его тенденция немного спала, однако ради разнообразия вы, конечно, можете вовлечь такой головной убор в свои образы.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Теплая повязка

Также в прошлом сезоне в тренды вошла повязка, делающая образы очень стильными. Однако вместо тонких повязок, сделайте ставку на утепленные.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Берет

Мы больше склонны дополнять беретом весенние аутфиты, впрочем, зимой также можете привлечь этот головной убор к своим образам.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Шарф – как головной убор

Для тех девушек, которые не любят никаких головных уборов, нашлась альтернатива. Выбирайте себе шарф, который можете смело носить вместо шапки.

Стильные головные уборы на зиму
Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova