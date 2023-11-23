Модниці вже навчилися залучати в свої образи головні убори, тож радо додають різноманітні шапки, балаклави чи панами до своїх аутфітів. За останні роки головні убори перестали бути елементом комфорту, його залучають також для довершення свого стилю.

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Головні убори стали нашими рятівниками, адже коли надворі пронизливий вітер чи сніг, не дуже приємно виходити на вулицю з непокритою головою. А ще на морозі волосся здатне сильно пошкодитися, тож для того, аби його вберегти, варто обов’язково запастися на зиму головними уборами.

Шапка-вушанка

Така шапка зовсім недавно набула нового значення в гардеробах героїнь стрітстайлу, тож дівчата почали активно застосовувати їх у свої образи.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Панама

Цей головний убір красиво доповнює шуби та утеплені пальта, тож сміливо додавайте панаму до свого гардероба.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Капор

Капор є доволі сміливим головним убором і не всі дівчата готові пошкодити свою зачіску заради нього, однак виглядає ця річ дуже свіжо та цікаво в парі з пуховиками.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Утеплені навушники

Пухнасті навушники стануть чудовим доповненням до вашого образу в стилі cozy girl. Найчастіше модниці створюють образи з такими навушниками у пастельних тонах, довершуючи аутфіти довгими шарфами та уггами.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Хутряні шапки

Такі шапки прийшли в моду з 90-х років, тож модниці вже почали доповнювати ними свої шуби та утеплені пальта. Спробуйте й ви створити образи з таким головним убором.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Хустина

Кілька років тому хустина була дуже популярною, потім її тенденція трохи спала, однак заради різноманіття ви, звісно, можете залучити такий головний убір у свої образи.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Тепла пов’язка

Також минулого сезону в тренди увійшла пов’язка, яка робить образи дуже стильними. Однак замість тонких пов’язок, зробіть ставку на утеплені.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Берет

Ми більше схильні доповнювати беретом весняні аутфіти, втім взимку також можете залучити цей головний убір до своїх образів.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova

Шарф – як головний убір

Для тих дівчат, які не люблять жодні головні убори знайшлась альтернатива. Обирайте для себе шарф, який можете сміливо носити замість шапки.



Стильні головні убори на зиму / Фото з інстаграму @anna.le.nova