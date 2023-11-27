Каждый год нам хочется задобрить покровителя года, поэтому мы выбираем наряды, которые должны принести нам успех и счастье, пишет 24 Канал. Для того чтобы вовлечь в свою жизнь положительные моменты, советуем выбрать для своего аутфита актуальный цвет для новогодней ночи.

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Какой цвет выбрать на Новый год

Самым популярным цветом 2024 года считается зеленый. Именно он отвечает за обновление и начало новой жизни. А еще у Дракона слабость к блестящим вещам, поэтому важно, чтобы в вашем наряде были стразы, пайетки, блестящий бизер или камни.

Не обязательно использовать в своем образе исключительно зелёный цвет. Вы можете выбрать для себя различные оттенки: нефритовый, изумрудный, фисташковый, лаймовый, травянистый и т.д.

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Также не забудьте аксессуары, которые будут привлекать внимание. Выбирайте золото или серебро с бриллиантами или эффектную бижутерию.



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest



Зеленый – лучший цвет для встречи Нового года / Фото Pinterest

В каком цвете не стоит встречать Новый год

Астрологи считают запретным цветом оттенок темного шоколада. В нем лучше не встречать Новый год, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятности. Не выбирайте черный цвет. Его лучше избегать в новогоднюю ночь.

Дракону эти цвета не нравятся, поскольку они символизируют умиротворение и покой, а они любят активных людей, любящих быть в центре внимания.