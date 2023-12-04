Перед тим, як обирати презенти, варто дізнатися, що саме краще не дарувати. Адже такий подарунок може розсердити символ 2024 року, – Зеленого Дерев'яного Дракона, пише 24 Канал.

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Що не варто дарувати на Новий рік

Зелений Дракон є символом сили, успіху та процвітання. Аби не розгнівати його, краще уникайте:

речей, пов'язаних з вогнем. Дракон уособлює стихії Землі та Дерева. Краще уникати свічок, запальничок й інших предметів, що пов'язані з вогнем;

гострих предметів. Зелений дракон представляє силу, а такі подарунки можуть сприйматися як загроза його владі;

у різних міфологіях світу дракони тісно пов'язані з багатством і скарбами. Тож дарувати щось просте й миле, але дешеве, – гнівити символ року;

подарунків у темних відтінках, особливо це стосується чорного кольору тощо.