Що символізує Дерев'яний Дракон, які кольори будуть головними наступного року, і що не варто дарувати на цей Новий рік, розповідає 24 Канал.
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Що символізує Зелений Дерев'яний Дракон
Так, за східним гороскопом, саме Зелений Дерев'яний Дракон буде символом 2024 року. До речі, його вважають одним з найсильніших у китайській культурі. Також Дракон – щасливий знак. Він є символом імператорської влади, уособлення мудрості, удачі та багатства.
Окрім того, Дракона асоціюють з успіхом, процвітанням і довголіттям. Тож 2024 має бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження. Наступний рік ідеально підійде для розвитку й самореалізації.
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Які головні кольори 2024 року
Головним кольором буде зелений. Дехто навіть виділяє головний відтінок – смарагдовий. Він відображає красу і життєву силу природи. Також асоціюється з ростом, гармонією і внутрішнім спокоєм. Окрім того, зелений символізує надію на майбутнє, стабільність і здоров'я.
Також щасливим на 2024 рік вважають жовтий. Його називають кольором сонця, оптимізму та гарного настрою.
Зауважимо, що зелений і жовтий – похідні від елементів Землі та Дерева. До речі, чорні, сірі та занадто похмурі відтінки Дракону не до вподоби.
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Що не варто дарувати на рік Дракона
Щоб не розгнівати Дракона, краще уникайте таких подарунків:
- речей, пов'язаних з вогнем. Дракон уособлює стихії Землі та Дерева. Не варто дарувати свічки, запальнички тощо;
- гострих предметів. Символ року представляє силу, а такі подарунки можуть сприйматися як загроза його владі;
- у різних міфологіях світу дракони тісно пов'язані з багатством і скарбами. Тож дарувати щось дешеве – гнівити символ року;
- подарунків у темних тонах, особливо це стосується чорного кольору.