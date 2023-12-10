Що символізує Дерев'яний Дракон, які кольори будуть головними наступного року, і що не варто дарувати на цей Новий рік, розповідає 24 Канал.

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Що символізує Зелений Дерев'яний Дракон

Так, за східним гороскопом, саме Зелений Дерев'яний Дракон буде символом 2024 року. До речі, його вважають одним з найсильніших у китайській культурі. Також Дракон – щасливий знак. Він є символом імператорської влади, уособлення мудрості, удачі та багатства.

Окрім того, Дракона асоціюють з успіхом, процвітанням і довголіттям. Тож 2024 має бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження. Наступний рік ідеально підійде для розвитку й самореалізації.

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Які головні кольори 2024 року

Головним кольором буде зелений. Дехто навіть виділяє головний відтінок – смарагдовий. Він відображає красу і життєву силу природи. Також асоціюється з ростом, гармонією і внутрішнім спокоєм. Окрім того, зелений символізує надію на майбутнє, стабільність і здоров'я.

Також щасливим на 2024 рік вважають жовтий. Його називають кольором сонця, оптимізму та гарного настрою.

Зауважимо, що зелений і жовтий – похідні від елементів Землі та Дерева. До речі, чорні, сірі та занадто похмурі відтінки Дракону не до вподоби.

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Що не варто дарувати на рік Дракона

Щоб не розгнівати Дракона, краще уникайте таких подарунків: