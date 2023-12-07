Господарем 2024 року буде Зелений Дерев’яний Дракон, пише 24 Канал. Колір вбрання в новорічну ніч за східним гороскопом має велике значення. У китайській культурі надають особливого значення тому, як люди вшановують тотемну тварину на початку року.

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Якщо її задобрити та одягнути вбрання у її улюблених кольорах, правильно задекорувати дім та приготувати відповідні страви, то головна тварина року допоможе у здійсненні всіх ваших бажань.

Астрологи кажуть, що для того, щоб залучити у своє життя багатство, варто одягати вбрання у золотистому та сріблястому кольорі. Ці відтінки завжди користувалися популярність в новорічну ніч. Дракон дуже любить додаткові прикраси у вигляді паєток, бісера, камінців, тож обирайте сукні з таким декоруванням.

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У новорічну ніч обирайте для себе сукні різних фасонів, сорочки, штани чи корсети. Багато корсетів та штанів ви зможете знайти у відтінку металік, адже він досі залишається актуальним.

Не забувайте додавати до вбрання прикраси – сережки, кольє та браслети. Обирайте ефектні та масивні вироби, які будуть привертати до себе увагу.

Єдине, чого радять уникати астрологи – темних кольорів. Тому краще відмовтеся від чорних чи коричневих суконь, якщо не хочете привернути у своє життя погані моменти.