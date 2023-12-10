2024 – рік Дерев'яного Дракона: що він символізує, і які кольори будуть головними
Рік Чорного Водяного Кролика добігає кінця. Зелений Дерев'яний Дракон уже на порозі. Саме він буде символом 2024 року.
Що символізує Дерев'яний Дракон, які кольори будуть головними наступного року, і що не варто дарувати на цей Новий рік, розповідає 24 Канал.
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Що символізує Зелений Дерев'яний Дракон
Так, за східним гороскопом, саме Зелений Дерев'яний Дракон буде символом 2024 року. До речі, його вважають одним з найсильніших у китайській культурі. Також Дракон – щасливий знак. Він є символом імператорської влади, уособлення мудрості, удачі та багатства.
Окрім того, Дракона асоціюють з успіхом, процвітанням і довголіттям. Тож 2024 має бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження. Наступний рік ідеально підійде для розвитку й самореалізації.
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Які головні кольори 2024 року
Головним кольором буде зелений. Дехто навіть виділяє головний відтінок – смарагдовий. Він відображає красу і життєву силу природи. Також асоціюється з ростом, гармонією і внутрішнім спокоєм. Окрім того, зелений символізує надію на майбутнє, стабільність і здоров'я.
Також щасливим на 2024 рік вважають жовтий. Його називають кольором сонця, оптимізму та гарного настрою.
Зауважимо, що зелений і жовтий – похідні від елементів Землі та Дерева. До речі, чорні, сірі та занадто похмурі відтінки Дракону не до вподоби.
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Що не варто дарувати на рік Дракона
Щоб не розгнівати Дракона, краще уникайте таких подарунків:
- речей, пов'язаних з вогнем. Дракон уособлює стихії Землі та Дерева. Не варто дарувати свічки, запальнички тощо;
- гострих предметів. Символ року представляє силу, а такі подарунки можуть сприйматися як загроза його владі;
- у різних міфологіях світу дракони тісно пов'язані з багатством і скарбами. Тож дарувати щось дешеве – гнівити символ року;
- подарунків у темних тонах, особливо це стосується чорного кольору.