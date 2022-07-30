24 канал підібрав 3 розповсюджені помилки, яких припускаються модниці, коли фарбують та підкреслюють свої брови.

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Використання одного-єдиного засобу

Попри розповсюджену думку, що олівець для брів може виправити будь-які недосконалості, цього, на жаль замало. Використовуючи лише один засіб для макіяжу брів, ви ризикуєте отримати плаский та непримітний результат.

Олівці для брів давно посунули з трендів туші та гелі для брів – вони мають різноманітні ефекти та допомагають вкласти брови, не втрачаючи природності.

Помилки в макіяжі брів / Фото Unsplash

Проте найкраще вони працюють у тандемі з іншими засобами – ультратонкими фломастерами для брів, тінями та тими самими олівцями.

Не бійтеся пробувати нові продукти – бо зацикленість лише не одному може значно спростити та знецінити ваш макіяж.

Неправильний відтінок для брів

Поширеною помилкою як досвідчених мейкап-фанатів, так і новачків є хибно підібраний відтінок для підкреслення брів. Олівці, фломастери, тіні та гелі не мають бути такого ж кольору, як і ваші натуральні брови – колір макіяжу має відштовхуватися від кольору вашого волосся.



Помилки в макіяжі брів / Фото Unsplash

Зверніть увагу на ваші корені – брови, які вигідно підкреслять ваше обличчя, повинні бути на тон або два світлішими за волосся. Для тих, хто має блонд, ситуація зворотна – брови мають бути на 1 – 2 тони темнішими.

Гонитва за модою

У час нестійких трендів дуже ризикованою справою є зміна форми та вигляду брів. Не встигнете оком кліпнути, як обертів набирає новий тренд, а брови, які ви тільки-но вищипали та пофарбували, вже не є актуальними.

Помилки в макіяжі брів / Фото Unsplash

Найкращим варіантом є бути не модними, а стильними – і опиратися на свою природну форму брів, їхні особливості та мінуси. Проконсультуйтеся з майстром-бровістом та знайдіть свою ідеальну форму, яка буде стильною та личитиме саме вам.