24 канал подобрал 3 распространенные ошибки, которые допускают модницы, когда красят и подчеркивают свои брови.

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Использование одного-единственного средства

Несмотря на распространенное мнение, что карандаш для бровей может исправить какие-либо несовершенства, этого, к сожалению, мало. Используя только одно средство для макияжа бровей, вы рискуете получить плоский и неприметный результат.

Карандаши для бровей давно сдвинули с трендов туши и гели для бровей – они имеют разнообразные эффекты и помогают уложить брови, не теряя естественности.

Ошибки в макияже бровей / Фото Unsplash

Однако лучше всего они работают в тандеме с другими средствами – ультратонкими фломастерами для бровей, тенями и теми же карандашами.

Не бойтесь пробовать новые продукты – потому что зацикленность только на одном может значительно упростить и обесценить ваш макияж.

Неправильный оттенок для бровей

Распространенной ошибкой как опытных мейкап-фанатов, так и новичков является ложно подобранный оттенок для подчеркивания бровей. Карандаши, фломастеры, тени и гели не должны быть такого же цвета, как ваши натуральные брови – цвет макияжа должен отталкиваться от цвета ваших волос.



Ошибки в макияже бровей / Фото Unsplash

Обратите внимание на ваши корни – брови, которые выгодно подчеркнут ваше лицо, должны быть на тон или два светлее волос. Для тех, кто имеет блонд, ситуация обратная – брови должны быть на 1 – 2 тона темнее.

Гонка за модой

Во время неустойчивых трендов рискованным делом является изменение формы и вида бровей. Не успеете глазом клепнуть, как обороты набирает новый тренд, а брови, которые вы только что выщипали и покрасили, уже не актуальны.

Ошибки в макияже бровей / Фото Unsplash

Лучшим вариантом быть не модными, а стильными – и опираться на свою естественную форму бровей, их особенности и минусы. Проконсультируйтесь с мастером-бровистом и найдите свою идеальную форму, которая будет стильной и подходящей именно вам.