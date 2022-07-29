24 канал подготовил подборку причесок на живых моделях и с разных ракурсов – так вы можете не только взглянуть на нестандартную стрижку, но и показать своему мастеру процесс ее создания.

Оборотов набирает тренд на прическу Синди Кроуфорд и моделей 90-х – многослойный каскад, который визуально делает волосы пышнее и выглядит просто невероятно.

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Оборотов набирает тренд на прическу Синди Кроуфорд и моделей 90-х – многослойный каскад, который визуально делает волосы пышнее и выглядит просто невероятно.

Каскад или "осьминог" был популярной прической примерно 35 лет назад. Но мода циклична, а современные красотки вдохновляются интересными решениями прошлого.

Синди Кроуфорд в 90-х / Фото Pinterest

В токтоке видео с созданием таких причесок набирают миллионы просмотров и одобрительные отзывы стилистов – прическа стала очень актуальна среди модниц со всего мира.

Эта прическа не только выглядит очень привлекательной, но и не требует серьезного ухода и укладки. Если у вас хотя бы чуть-чуть волнистые волосы, каскад будет укладываться сам. Если же вы – обладательница прямых волос, объема и упругости можно добиться с помощью плойки.