Обертів набирає тренд на зачіску Сінді Кроуфорд та моделей 90-х – багатошаровий каскад, який візуально робить волосся пишнішим та виглядає просто неймовірно.

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24 канал підготував добірку зачісок на живих моделях та з різних ракурсів – так ви можете не тільки поглянути на нестандартну стрижку, але і показати своєму майстру процес її створення.

Каскад або "восьминіг" був популярною зачіскою приблизно 35 років тому. Та мода циклічна, а сучасні красуні надихаються цікавими рішеннями минулого.

Сінді Кроуфорд у 90-х / Фото Pinterest

У тіктоці відео зі створенням таких зачісок набирають мільйони переглядів та схвальні відгуки стилістів – зачіска стала дуже актуальною серед модниць з усього світу.

Ця зачіска не тільки виглядає надзвичайно привабливою, але і не потребує серйозного догляду та укладки. Якщо у вас хоча б трохи хвилясте волосся, каскад буде вкладатися сам. Якщо ж ви – власниця прямого волосся, об'єму та пружності можна досягти за допомогою плойки.