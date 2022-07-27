Які стрижки є модними влітку 2022 року та прості в догляді – читайте у матеріалі.
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Розслаблене каре
У тренді досі природність та натуральність, тому каре з трохи розбурханою укладкою (або взагалі без неї) тримає свої позиції у топі найбільш популярних зачісок літа.
Над таким каре не треба годинами сидіти перед дзеркалом, щоб все добре вкласти – достатньо просто помити голову та отримати чудовий розслаблений образ.
Розслаблене каре / Фото ukrmedia
Якщо хочеться додати грайливості каре, можна завивати деякі пасма волосся – щоб засічка виглядала хвилястою та пружною.
Хвилясте каре / Фото ukrmedia
Малет
Зухвала зачіска для справжніх сміливиць знову набирає популярності. Нестандартні зрізи волосся підкреслять вашу індивідуальність та привертатимуть купу поглядів.
Зачіска малет / Фото GettyImages
Малет або італійка буде модною ще протягом 2022 – 2023 років. Тож можна сміливо експериментувати над своєю зовнішністю.
Малет / Фото GettyImages
Піксі
Вже кілька сезонів першість у топі коротких зачісок тримає багатогранна піксі – коротка стрижка, яка легка в укладанні та має безліч варіацій.
Піксі / Фото GettyImages
Для літа піксі підходить ідеально – власниці такої стрижки не буде парко від купи волосся. Крім того, піксі можна укласти безліччю ефектних способів.
Укладка стрижки піксі / Фото GettyImages
Ультракороткі стрижки
Якщо ви – природжена бунтарка та хочете виділитися з натовпу – дуже короткі зачіски саме для вас.
Дуже короткі зачіски / Фото GettyImages
Майже повністю вибрите волосся, андеркат, зачіска з поголеними малюнками та інші сміливості заохочуються влітку – 2022 – не бійтеся експериментувати та обирайте зачіску, яка вам до вподоби.