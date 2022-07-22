Почистити золото можна кількома методами, та варто пам'ятати – достатньо агресивні способи можуть пошкодити матеріал та позбавити золото природного блиску. Тож варто звертати увагу, чи підходить метод очищення для вашого типу золота.

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Найкраще для очищення золота підходять спеціалізовані засоби, проте коли їх немає під рукою, на допомогу приходять підручні засоби, які є в кожному домі.

Перекис водню

Цей засіб, який є в кожній аптечці, може відновити сяйво потьмянілого золота.

Щоб очистити прикраси за допомогою перекису, треба:

  • Змішати 2 столові ложки перекису та склянку теплої кип'яченої води.
  • Опустити золото у склянку з розчином та залишіть на 20 хвилин.
  • Після цього прикраси треба дістати та промити під проточною водою.

Мильний розчин

Мило теж може забрати забруднення із золотих прикрас. Щоб очистити золото, необхідно:

  • Розвести 1 чайну ложку рідкого мила у склянці води кімнатної температури. Якщо немає рідкого мила, може підійти і шматочок твердого.
  • Покладіть прикраси у розчин та тримайте залежно від забруднення – від 20 хвилин до 2 годин.
  • Також можна підігріти суміш на водяній бані зі слабким підігрівом. Тримайте на водяній бані золото приблизно 10 хвилин.
  • Після цього золото треба почистити м'якою зубною щіткою, змоченою у мило, та промити водою.

Мило

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Мийний засіб

Засіб для миття посуду легко впорається із забрудненнями золотих прикрас та поверне їм блиск.

Щоб очистити прикраси таким способом:

  • Розведіть 1 чайну ложку мийного засобу в склянці теплої кип'яченої води.
  • Як і у випадку з милом, поставте розчин на водяну баню зі слабким вогнем на 10 хвилин.
  • Дістаньте золото та промийте його під проточною водою.
  • Висушіть прикраси сухою м'якою серветкою.

Мийний засіб

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Сіль

Сольовий розчин може забрати неестетичний наліт із золота.

Щоб очистити прикраси таким методом, треба:

  • Розмішати 2 – 3 столові ложки солі у склянці гарячої води.
  • Опустити прикраси у розчин.
  • Залишити золото лежати у воді з сіллю приблизно 10 – 12 годин.
  • Дістати та промити золото під проточною водою.

Cіль

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Сода

На основі соди можна зробити очисну пасту, яка може забрати чорноту, наліт та жир з прикрас.

Щоб почистити золотий виріб:

  • Змішайте соду та воду для отримання своєрідної пасти, яка не буде дряпати метал. Щоб покращити властивості пасти, можна додати мильну стружку, подрібнену крейду та вазелін.
  • Нанесіть суміш на забруднену прикрасу та обережно потріть її м'якою тканиною чи щіткою.
  • Після очищення промийте виріб водою з милом, щоб не утворилася плівка від очисних компонентів.

Сода

Чим очистити золото / Фото Getty Images