Почистити золото можна кількома методами, та варто пам'ятати – достатньо агресивні способи можуть пошкодити матеріал та позбавити золото природного блиску. Тож варто звертати увагу, чи підходить метод очищення для вашого типу золота.
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Найкраще для очищення золота підходять спеціалізовані засоби, проте коли їх немає під рукою, на допомогу приходять підручні засоби, які є в кожному домі.
Перекис водню
Цей засіб, який є в кожній аптечці, може відновити сяйво потьмянілого золота.
Щоб очистити прикраси за допомогою перекису, треба:
- Змішати 2 столові ложки перекису та склянку теплої кип'яченої води.
- Опустити золото у склянку з розчином та залишіть на 20 хвилин.
- Після цього прикраси треба дістати та промити під проточною водою.
Мильний розчин
Мило теж може забрати забруднення із золотих прикрас. Щоб очистити золото, необхідно:
- Розвести 1 чайну ложку рідкого мила у склянці води кімнатної температури. Якщо немає рідкого мила, може підійти і шматочок твердого.
- Покладіть прикраси у розчин та тримайте залежно від забруднення – від 20 хвилин до 2 годин.
- Також можна підігріти суміш на водяній бані зі слабким підігрівом. Тримайте на водяній бані золото приблизно 10 хвилин.
- Після цього золото треба почистити м'якою зубною щіткою, змоченою у мило, та промити водою.
Чим можна очистити золото / Фото Unsplash
Мийний засіб
Засіб для миття посуду легко впорається із забрудненнями золотих прикрас та поверне їм блиск.
Щоб очистити прикраси таким способом:
- Розведіть 1 чайну ложку мийного засобу в склянці теплої кип'яченої води.
- Як і у випадку з милом, поставте розчин на водяну баню зі слабким вогнем на 10 хвилин.
- Дістаньте золото та промийте його під проточною водою.
- Висушіть прикраси сухою м'якою серветкою.
Чим можна очистити золото / Фото Unsplash
Сіль
Сольовий розчин може забрати неестетичний наліт із золота.
Щоб очистити прикраси таким методом, треба:
- Розмішати 2 – 3 столові ложки солі у склянці гарячої води.
- Опустити прикраси у розчин.
- Залишити золото лежати у воді з сіллю приблизно 10 – 12 годин.
- Дістати та промити золото під проточною водою.
Чим можна очистити золото / Фото Unsplash
Сода
На основі соди можна зробити очисну пасту, яка може забрати чорноту, наліт та жир з прикрас.
Щоб почистити золотий виріб:
- Змішайте соду та воду для отримання своєрідної пасти, яка не буде дряпати метал. Щоб покращити властивості пасти, можна додати мильну стружку, подрібнену крейду та вазелін.
- Нанесіть суміш на забруднену прикрасу та обережно потріть її м'якою тканиною чи щіткою.
- Після очищення промийте виріб водою з милом, щоб не утворилася плівка від очисних компонентів.
Чим очистити золото / Фото Getty Images