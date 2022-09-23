Срібло – дуже довговічний метал, проте воно може реагувати на зовнішні фактори. Найчастіше срібло чорніє від контакту зі шкірою, через надмірну вологість та косметику, повідомляє 24 канал.

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Повернути первинне сяйво та чистоту срібла можна в домашніх умовах – продукти, які ефективно очищують прикраси та столові прибори зі срібла, є в кожному домі.

Лимонна кислота

Кислота добре справляється з нальотом та накипом, і підходить для очистки срібла. Щоб почистити срібні прикраси чи прибори, треба розвести 100 грамів лимонної кислоти у половині літра води. Покладіть туди срібло, яке необхідно очистити.

Що може очистити срібло / Фото Unsplash

Розчин треба поставити на водяну баню. У нього опустіть невеликий шматочок мідного дроту та прокип'ятіть прикраси від 15 хвилин до половини години.

Після цього срібло треба дістати з розчину та промити водою.

Сода та фольга

Впоратися із забрудненнями за допомогою шматочка фольги та соди можна двома методами:

1 – 2 столові ложки соди треба розвести у половині літра води. Закип'ятіть розчин у каструлі, і як тільки вода почне кипіти, опустіть туди срібло та невеликий шматок фольги для запікання. Прокип'ятіть все 15 хвилин та виймайте.

Застеліть каструлю фольгою та покладіть туди срібло, яке необхідно очистити. Змішайте розчин – 50 грамів соди та 1 літр кип'яченої води. Залийте прикраси чи столові прибори та залиште на певний час.

Що може очистити срібло / Фото Unsplash

Оцет

За допомогою оцту можна легко очистити срібло від нальоту.

Для цього візьміть 6-відсотковий розчин оцту, нанесіть на марлю чи ганчірку та протріть срібні вироби. За кілька хвилин тертя срібло буде як нове.

Що може очистити срібло / Фото thespruce

Спирт

Нашатирний спирт теж чудово допомагає при забрудненнях срібла. 2 столові ложки нашатирного спирту треба розвести у 1 літрі води. Опустіть срібло у суміш на 15 хвилин. Після цього протріть срібло ганчіркою, яка має ворсинки.

Яєчний жовток

На диво, з потьмянінням срібла добре справляється і звичайне яйце. Щоб очистити вироби за допомогою цього метода, треба відділити білок від жовтка та вмокнути в жовток ватний диск. Натріть поверхню срібного виробу та залиште на кілька хвилин – дайте яйцю трохи підсохнути. Після цього промийте проточною водою.

Що може очистити срібло / Фото Unsplash