Срібло – дуже довговічний метал, проте воно може реагувати на зовнішні фактори. Найчастіше срібло чорніє від контакту зі шкірою, через надмірну вологість та косметику, повідомляє 24 канал.
Читайте також Як відіпрати плями з білого одягу: 5 лайфхаків
Повернути первинне сяйво та чистоту срібла можна в домашніх умовах – продукти, які ефективно очищують прикраси та столові прибори зі срібла, є в кожному домі.
Лимонна кислота
Кислота добре справляється з нальотом та накипом, і підходить для очистки срібла. Щоб почистити срібні прикраси чи прибори, треба розвести 100 грамів лимонної кислоти у половині літра води. Покладіть туди срібло, яке необхідно очистити.
Що може очистити срібло / Фото Unsplash
Розчин треба поставити на водяну баню. У нього опустіть невеликий шматочок мідного дроту та прокип'ятіть прикраси від 15 хвилин до половини години.
Після цього срібло треба дістати з розчину та промити водою.
Сода та фольга
Впоратися із забрудненнями за допомогою шматочка фольги та соди можна двома методами:
- 1 – 2 столові ложки соди треба розвести у половині літра води. Закип'ятіть розчин у каструлі, і як тільки вода почне кипіти, опустіть туди срібло та невеликий шматок фольги для запікання. Прокип'ятіть все 15 хвилин та виймайте.
- Застеліть каструлю фольгою та покладіть туди срібло, яке необхідно очистити. Змішайте розчин – 50 грамів соди та 1 літр кип'яченої води. Залийте прикраси чи столові прибори та залиште на певний час.
Що може очистити срібло / Фото Unsplash
Оцет
За допомогою оцту можна легко очистити срібло від нальоту.
Для цього візьміть 6-відсотковий розчин оцту, нанесіть на марлю чи ганчірку та протріть срібні вироби. За кілька хвилин тертя срібло буде як нове.
Що може очистити срібло / Фото thespruce
Спирт
Нашатирний спирт теж чудово допомагає при забрудненнях срібла. 2 столові ложки нашатирного спирту треба розвести у 1 літрі води. Опустіть срібло у суміш на 15 хвилин. Після цього протріть срібло ганчіркою, яка має ворсинки.
Яєчний жовток
На диво, з потьмянінням срібла добре справляється і звичайне яйце. Щоб очистити вироби за допомогою цього метода, треба відділити білок від жовтка та вмокнути в жовток ватний диск. Натріть поверхню срібного виробу та залиште на кілька хвилин – дайте яйцю трохи підсохнути. Після цього промийте проточною водою.
Що може очистити срібло / Фото Unsplash