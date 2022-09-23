Серебро очень долговечный металл, однако оно может реагировать на внешние факторы. Чаще серебро чернеет от контакта с кожей, из-за чрезмерной влажности и косметики, сообщает 24 канал.

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Возврат первичного сияния и чистоты серебра можно в домашних условиях – продукты, эффективно очищающие украшения и столовые приборы из серебра, есть в каждом доме.

Лимонная кислота

Кислота хорошо справляется с налетом и накипью и подходит для очистки серебра. Чтобы почистить серебряные украшения или приборы, нужно развести 100 г лимонной кислоты в половине литра воды. Положите серебро, которое необходимо очистить.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash

Раствор нужно поставить на водяную баню. В него опустите небольшой кусочек медной проволоки и прокипятите украшения от 15 минут до половины часа.

После этого серебро нужно извлечь из раствора и промыть водой.

Сода и фольга

Справиться с загрязнениями с помощью кусочка фольги и соды можно двумя способами:

1 – 2 столовые ложки соды нужно развести в половине литра воды. Вскипятите раствор в кастрюле, и как только вода начнет кипеть, опустите серебро и небольшой кусок фольги для запекания. Прокипятите все 15 минут и вынимайте.

Застелите кастрюлю фольгой и положите серебро, которое необходимо очистить. Смешайте раствор – 50 г соды и 1 литр кипяченой воды. Залейте украшения или столовые приборы и оставьте на время.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash

Уксус

С помощью уксуса легко очистить серебро от налета.

Для этого возьмите 6-процентный раствор уксуса, нанесите на марлю или тряпку и протрите серебряные изделия. Через несколько минут серебро будет как новое.

Что может очистить серебро / Фото thespruce

Спирт

Нашатырный спирт тоже отлично помогает при загрязнениях серебра. 2 столовые ложки нашатырного спирта нужно развести в 1 литре воды. Опустите серебро в смесь на 15 минут. После этого протрите серебро тряпкой, имеющей ворсинки.

Яичный желток

На удивление, с потускнением серебра хорошо справляется и обычное яйцо. Чтобы очистить изделия с помощью этого метода, отделить белок от желтка и вмокнуть в желток ватный диск. Натрите поверхность серебряного изделия и оставьте на несколько минут – дайте немного подсохнуть яйцу. После этого промойте проточной водой.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash