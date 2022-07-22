Почистить золото можно несколькими методами, но следует помнить – достаточно агрессивные способы могут повредить материал и лишить золото природного блеска. Следует обращать внимание, подходит ли метод очистки для вашего типа золота.
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Лучше всего для очистки золота подходят специализированные средства, однако, когда их нет под рукой, на помощь приходят подручные средства, которые есть в каждом доме.
Перекись водорода
Это средство, которое есть в каждой аптечке, может восстановить сияние потускневшего золота.
Чтобы очистить украшения с помощью перекиси, нужно:
- Смешать 2 столовых ложки перекиси и стакан теплой кипяченой воды.
- Опустите золото в стакан с раствором и оставьте на 20 минут.
- После этого украшения нужно достать и промыть под проточной водой.
Мыльный раствор
Мыло тоже может убрать загрязнение из золотых украшений. Чтобы очистить золото, необходимо:
- Развести 1 чайную ложку жидкого мыла в стакане воды комнатной температуры. Если нет жидкого мыла, может подойти и кусочек жесткого.
- Положите украшения в раствор и держите в зависимости от загрязнения – от 20 минут до 2 часов.
- Также можно подогреть смесь на водяной бане со слабым подогревом. Держите на водяной бане золото около 10 минут.
- После этого золото нужно почистить мягкой зубной щеткой, смоченной в мыло и промыть водой.
Чем можно очистить золото / Фото Unsplash
Моющее средство
Средство для мытья посуды легко справится с загрязнениями золотых украшений и вернет им блеск.
Чтобы очистить украшения таким способом:
- Разведите 1 чайную ложку моющего средства в стакане теплой кипяченой воды.
- Как и в случае с мылом, поставьте раствор на водяную баню со слабым огнем на 10 минут.
- Достаньте золото и промойте его под проточной водой.
- Высушите украшения сухой мягкой салфеткой.
Чем можно очистить золото / Фото Unsplash
Соль
Солевой раствор может забрать неэстетичный налет из золота.
Чтобы очистить украшения таким методом, нужно:
- Размешать 2 – 3 столовых ложки соли в стакане горячей воды.
- Опустить украшения в раствор.
- Оставить золото лежать в воде с солью примерно 10 – 12 часов.
- Достать и промыть золото под проточной водой.
Чем можно очистить золото / Фото Unsplash
Сода
На основе соды можно сделать очистительную пасту, которая может забрать черноту, налет и жир из украшений.
Чтобы почистить золотое изделие:
- Смешайте соду и воду для получения своеобразной пасты, которая не будет царапать металл. Чтобы улучшить свойства пасты, можно добавить мыльную стружку, измельченный мел и вазелин.
- Нанесите смесь на загрязненное украшение и осторожно потрите мягкой тканью или щеткой.
- После очищения промойте изделие водой с мылом, чтобы не образовалась пленка от очистных компонентов.
Чем можно очистить золото / Фото Unsplash