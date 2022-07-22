Почистить золото можно несколькими методами, но следует помнить – достаточно агрессивные способы могут повредить материал и лишить золото природного блеска. Следует обращать внимание, подходит ли метод очистки для вашего типа золота.

Читайте также Будет блистать, как новое: как почистить серебро дома

Лучше всего для очистки золота подходят специализированные средства, однако, когда их нет под рукой, на помощь приходят подручные средства, которые есть в каждом доме.

Перекись водорода

Это средство, которое есть в каждой аптечке, может восстановить сияние потускневшего золота.

Чтобы очистить украшения с помощью перекиси, нужно:

Смешать 2 столовых ложки перекиси и стакан теплой кипяченой воды.

Опустите золото в стакан с раствором и оставьте на 20 минут.

После этого украшения нужно достать и промыть под проточной водой.

Мыльный раствор

Мыло тоже может убрать загрязнение из золотых украшений. Чтобы очистить золото, необходимо:

Развести 1 чайную ложку жидкого мыла в стакане воды комнатной температуры. Если нет жидкого мыла, может подойти и кусочек жесткого.

Положите украшения в раствор и держите в зависимости от загрязнения – от 20 минут до 2 часов.

Также можно подогреть смесь на водяной бане со слабым подогревом. Держите на водяной бане золото около 10 минут.

После этого золото нужно почистить мягкой зубной щеткой, смоченной в мыло и промыть водой.

Чем можно очистить золото / Фото Unsplash

Обратите внимание! Такой метод подойдет для красного и желтого золота, а также украшений со сложным дизайном и деталями.

Моющее средство

Средство для мытья посуды легко справится с загрязнениями золотых украшений и вернет им блеск.

Чтобы очистить украшения таким способом:

Разведите 1 чайную ложку моющего средства в стакане теплой кипяченой воды.

Как и в случае с мылом, поставьте раствор на водяную баню со слабым огнем на 10 минут.

Достаньте золото и промойте его под проточной водой.

Высушите украшения сухой мягкой салфеткой.

Чем можно очистить золото / Фото Unsplash

Обратите внимание! Моющее средство должно быть гелеобразным и не содержать хлора – это вещество может уничтожить покрытие золота и испортить украшение.

Соль

Солевой раствор может забрать неэстетичный налет из золота.

Чтобы очистить украшения таким методом, нужно:

Размешать 2 – 3 столовых ложки соли в стакане горячей воды.

Опустить украшения в раствор.

Оставить золото лежать в воде с солью примерно 10 – 12 часов.

Достать и промыть золото под проточной водой.

Чем можно очистить золото / Фото Unsplash

Сода

На основе соды можно сделать очистительную пасту, которая может забрать черноту, налет и жир из украшений.

Чтобы почистить золотое изделие:

Смешайте соду и воду для получения своеобразной пасты, которая не будет царапать металл. Чтобы улучшить свойства пасты, можно добавить мыльную стружку, измельченный мел и вазелин.

Нанесите смесь на загрязненное украшение и осторожно потрите мягкой тканью или щеткой.

После очищения промойте изделие водой с мылом, чтобы не образовалась пленка от очистных компонентов.

Чем можно очистить золото / Фото Unsplash