З-поміж інших астрологи виділили Водолія, Тельця і Козорога. Народжені під цими знаками будуть найкращими невістками, передає 24 Канал.

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Водолій

Представниці цього знаку чуйні та відповідальні. Сім'я для них на першому місці. Цим жінкам важливо мати добрі стосунки з батьками чоловіка. Тож нерідко між свекрухою та невісткою-Водолієм панує справжня ідилія.

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Телець

Представниці цього знаку спокійні та ненавидять істерики. Вони хороші господині та легко можуть уживатися в одному домі зі свекрухою.

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Козоріг

Жінки-Козороги дуже швидко можуть стати для батьків чоловіка наче рідною донькою. Вони турботливі, а ще є прекрасними господинями та мамами.

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