Среди других астрологи выделили Водолея, Тельца и Козерога. Рожденные под этими знаками будут лучшими невестками, передает 24 Канал.
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Водолей
Представительницы этого знака отзывчивы и ответственны. Семья для них на первом месте. Этим женщинам важно иметь хорошие отношения с родителями мужчины. Поэтому нередко между свекровью и невесткой-Водолеем царит настоящая идиллия.
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Телец
Представительницы этого знака спокойны и ненавидят истерику. Они хорошие хозяйки и легко уживаются в одном доме со свекровью.
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Козерог
Женщины-Козероги очень быстро могут стать для родителей мужа как родной дочерью. Они заботливы, а еще прекрасны хозяйками и мамами.
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