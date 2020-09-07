Українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних 7 вересня має велике свято – 10 років тому у них народилась донька Веселина. Через рік після одруження пари на світ з'явилась донечка, яка вже сьогодні святкує свій перший ювілей.

Зіркові батьки – Сергій та Сніжана Бабкіни – вже залишили у мережі зворушливі привітання для своєї донечки та показали, які подарунки їй вручили у свято. Про це повідомляє 24 канал.

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"З днем народження, моя найдовгоочікуваніша зірочка! Моя жінка-мрія! Найідеальніша у Всесвіті! Ось і минуло 10 років і 13 місяців! 4 місяці плідної праці, 9 місяців очікування і 10 років абсолютного щастя! Люблю тебе безкінечно!" – написав у мережі щасливий татусь.

Разом з цим до привітань долучилась і Сніжана.

"Моя солодко-космічна донечко! З днем народження! Тобі сьогодні 10. Ти – Ангел нашої сім'ї! Люблю тебе через всі Галактики нашого Всесвіту і назад! Веселина – ти наша зірочка! Вітаю всю нашу родину з тим, що у нас є ти!" – привітала доньку зіркова мама.

На фотографіях у мережі можна побачити, як Веселина щасливо позує біля великих пакунків з надувними кульками. Всередині ящиків на дівчинку чекали чимало подарунків, тому іменинниця неймовірно зраділа такі щедрості батьків.



Іменинниця Веселина Бабкіна / Instagram / @babkin_official

До слова, сьогодні у сім'ї Бабкіних є ще одна радісна новина – після двох тижнів хвороби Сергій Бабкін повністю одужав від коронавірусу. Трьома днями раніше про успішне подолання хвороби заявила і Сніжана Бабкіна, яка відбула з чоловіком довгий період ізоляції. Тепер сім'я возз'єдналась і вже святкує день народження Веселини.