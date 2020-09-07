Украинские супруги Сергей и Снежана Бабкины 7 сентября имеют большой праздник – 10 лет назад у них родилась дочь Веселина. Через год после бракосочетания пары на свет появилась дочь, которая уже сегодня празднует свой первый юбилей.

Звездные родители – Сергей и Снежана Бабкина – уже выложили в сети трогательные поздравления для своей дочери и показали, какие подарки ей вручили на праздник. Об этом сообщает 24 канал.

Стоит видеть Множество шариков и дорогие подарки: Камалия показала, как поздравляла дочерей-двойняшек с днем ​​рождения

"С днем ​​рождения, моя долгожданная звездочка! Моя женщина-мечта! Самая идеальная во Вселенной! Вот и прошло 10 лет и 13 месяцев! 4 месяца плодотворной работы, 9 месяцев ожидания и 10 лет абсолютного счастья! Люблю тебя бесконечно!" – написал в сети счастливый отец.

Вместе с ним к поздравлениям присоединилась и Снежана.

"Моя сладко-космическая доченька! С днем ​​рождения! Тебе сегодня 10. Ты – Ангел нашей семьи! Люблю тебя через все Галактики нашей Вселенной и обратно! Веселина – ты наша звездочка! Поздравляю всю нашу семью с тем, что у нас есть ты!" – поздравила дочь звездная мама.

На фотографиях в сети можно увидеть, как Веселина счастливо позирует возле больших пакетов с надувными шариками. Внутри ящиков девочку ждало много подарков, поэтому именинница невероятно обрадовалась такой щедрости родителей.

Именинница Веселина Бабкина / Instagram / @babkin_official

К слову, сегодня в семье Бабкина есть еще одна радостная новость – после двух недель болезни Сергей Бабкин полностью оправился от коронавируса. Тремя днями ранее об успешном преодолении болезни заявила и Снежана Бабкина, которая отбыла с мужем долгий период изоляции. Теперь семья воссоединилась и уже празднует день рождения Веселины.