Популярна українська співачка Настя Каменських ретельно займається спортом, дотримується правильного харчування, а тому може похизуватися підтягнутою фігурою. Виконавиця любить ділитися з прихильниками відвертими кадрами, на яких сексапільно виглядає.

Настя Каменських захопила мережу новим кадром опублікованим в інстаграмі, на якому постала повністю оголеною. На фото співачка позує в полі з оберемком квітів у руках. Такий відвертий кадр не залишився без уваги 5-мільйонної аудиторії.

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Схоже, таке фото припало до душі фанатам, адже світлину вподобали вже понад сотні тисяч користувачів. Допис значно вирізняється від попередніх фото, адже надто відверті кадри Настя Каменських публікує рідко.

У дописі українська виконавиця розповіла підписникам, чому вона роздягнулася та за що вона так сильно любить літо.

Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою. У мене є традиція – кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок. Коли тільки я наодинці, і більше нікого. Коли ніщо не заважає стати єдиним цілим із Всесвітом, яка створила нас. Тільки я і природа, і ніщо – ні одяг, ні думки, ні оточуючі – не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин,

– зазначила виконавиця.

За її словами, стоячи на лузі, з широко закритими очима, вона відчуває наповнення кожної клітинки тіла силою і змістом. NK черпає натхнення, відкривши розум і душу, залишивши всі думки і слова за межами поля. Співачка слухає тільки Всесвіт і наповнюється ним. У такі моменти особливо відчуваєш, як прекрасно все, що тебе оточує.

"Сьогодні вирішила поділитися з вами незвичайною для деяких людей, але такою важливою для мене подорожжю. Це зустріч із зовнішнім і моїм внутрішнім світом, який з кожним днем ​​життя все цікавіше і цікавіше вивчати. Як же важливі для мене такі дні, адже побувши наодинці з природою і собою, відчуваєш, що приходить особливе натхнення, незвичайні ідеї і думки і відкривається особливе осяяння", – заявила співачка.